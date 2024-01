1 Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall bei Straubenhardt ist am Freitagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden.









Wie die Polizei mitteilt, kam ein 47-Jähriger mit seinem Auto zwischen Schwann und Feldrennach in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen Ford-Transit. Der Fahrer des Transit erlitt laut Mitteilung mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallfahrer blieb unverletzt.