1 Auf Ochs am Spieß darf man sich beim Fest "100 Jahre Schützenverein Stetten" freuen. Foto: Kübelbeck

100. Geburtstag: Schützenverein Stetten feiert vom 17. bis 19. September / Dreitägiges Pokalschießen

Haigerloch-Stetten. Der Schützenverein Stetten feiert vom 17. bis 19. September sein 100-jähriges Vereinsbestehen. Verbunden ist das Jubiläum mit dem schon zur Tradition gewordenen Schießen für Vereins- und Betriebsmannschaften sowie Kameradschaften oder Jahrgänge.

Die Schießwettkämpfe starten am Freitag, 17. September, gegen 19 Uhr, diese werden bis Sonntag fortgesetzt.

Die Einladungen für das Schießen sind inzwischen an alle Vereine im Stadtgebiet verschickt worden und der Schützenverein Stetten hofft, auf eine rege Teilnahme. Der Einladung liegt ein Anmeldeformular bei, jedoch kann man sich auch per E-Mail unter kassierer@schuetzenverein-stetten.de. anmelden.

Neben dem großen Wanderpokal wird eine für das Jubiläum angefertigte Ehrenscheibe für jedermann ausgeschossen, diese wurde vom Fliesengeschäft Wolfgang Schweizer gestiftet. Diese Ehrenscheibe ist etwas Besonderes, denn sie wurde handgemalt von Sofia Dieringer, einer jungen Künstlerin aus Rangendingen. Die Scheibe zeigt das Schützenhaus, das Vereinswappen und das Wappen von Stetten.

Am Samstag, 18. September, soll außerdem ab 20 Uhr eine Schützenparty steigen, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Am Sonntag, 19. September, spielt der Musikverein Heiligenzimmern zum Frühschoppen und gegen Mittag wird eine Parforcehornbläsergruppe auftreten, danach sorgt der Musikverein aus Stetten für gute Laune.

Ein Novum bietet der Mittagstisch am Festsonntag: Der Schützenverein lässt einen Ochsen am Spieß braten und bietet das Fleisch mit Kartoffelsalat an. Den Mittagstisch gibt es auch "to Go" an, Behälter für die Portionen sind jedoch mitbringen. AmNachmittag wird auch zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Gegen 18 Uhr findet die Siegerehrung des Vereins-, Kameradschafts- und Betriebsschießen statt. Ebenso wird der Gewinner der Ehrenscheibe bekannt gegeben.

Das Jubiläumsfest wird nach jetzigem Stand unter den aktuellen Coronabedingungen durchgeführt.