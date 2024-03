1 Die Hildmanns mit zwei Hündinnen aus einem rumänischen Tierheim Foto: privat

Sina und Marcel Hildmann sind Journalisten, Influencer, Ernährungsberater und Tierretter. In einem kleinen Schwarzwalddorf eröffnen sie demnächst ihren Gnadenhof – mit veganer Vesperstube für Wanderer.









Dass das Gebäude fast 500 Jahre auf dem Buckel hat, sieht man erst auf den zweiten Blick. Außen: uriges Fachwerk, dunkelgrüne Fensterläden. Innen: niedrige Decken, schiefe Balken. An den Wänden im Flur finden sich noch die alten, mit Kirschmotiven verzierten Borten. Die Zimmer sind leer geräumt. Hier entsteht etwas Neues. In ein paar Wochen soll es so weit sein. Sina und Marcel Hildmann wollen in eines der ältesten Gebäude von Ottenhöfen im Schwarzwälder Achertal wieder eine Vesperstube integrieren. Mit einem Unterschied zu früher: Gulaschsuppe, Wurstsalat und Eintopf sind künftig vegan.