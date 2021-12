2 Johanna Schwarz singt seit sechs Jahrzehnten im Kirchenchor und engagiert sich in vielerlei Hinsicht in der Gemeinde. Foto: Fahrland

Im Adventsgottesdienst wurden langjährige engagierte Mitarbeiterinnen, Sängerinnen und Kirchengemeinderätinnen der evangelischen Kirchengemeinde Wittershausen geehrt. Bei der Kinderkirche gab es eine Verabschiedung und einen Neuzugang.















Vöhringen-Wittershausen - Den Ehrungsreigen eröffnete Pfarrer Oliver Velm mit Annette Breil, die bereits seit 30 Jahren als zuverlässige Pfarramtssekretärin tätig ist. Velm lobte ihre Fähigkeiten und ihr Engagement, das sie im Büro und im Home Office unter Beweis stelle. Eine ebenso hilfreiche Stütze ist Beate Kolb, die seit 25 Jahren dem Kirchengemeinderat angehört und sich seit 2007 als Kirchenpflegerin um die Finanzen der Gemeinde kümmert. Ebenfalls für 25 Jahre im Kirchengemeinderat wurde Gabi Kaufmann geehrt, die inzwischen längst als erste Vorsitzende zusätzliche Verantwortung trägt. Sie versehe ihr Amt mit viel Herzblut und hohem Einsatz, würdigte Velm ihr Wirken und bedankte sich für die gute und herzliche Zusammenarbeit.

Verabschiedet wurde Oliver Umbrecht. Er hatte sich 15 Jahre lang im Team der Kinderkirche engagiert und bei vielen Kindern die Freude am christlichen Glauben gefördert. Neue Verstärkung für das Team kommt von Lena Schmidt, die herzlich begrüßt wurde. Alle Mitarbeiter wurden von Pfarrer Velm mit einem passenden Bibelvers bedacht. Weiterer Dank galt Mina Schlotter für zehn Jahre als Austrägerin des Gemeindebriefs und Johanna Schwarz, die sich seit 35 Jahren an dieser auf mehrere Schultern verteilten Aufgabe beteiligt.

Hochkarätige Auszeichnung

Den Höhepunkt habe man aufgehoben bis zum Schluss, verkündete Gabi Kaufmann in der Peter- und Paulskirche, als sie in aufsteigender Reihenfolge die Ehrungen für den Kirchenchor durchführte. Vor zehn Jahren hatten Helma Fischer und Annemarie Esslinger den Hilferuf nach neuen Stimmen erhört und tragen seither zum Wohlklang des Chors bei, freute sich Kaufmann. Für 25-jähriges Singen zur Ehre Gottes ernannte sie Anne Günther zum Ehrenmitglied und leitete mit einer Sammlung passender Bibelstellen über zu einer besonders seltenen Ehrung. Johanna Schwarz singt seit 60 Jahren im Kirchenchor. Ihr Anfang fiel, laut Kaufmann, in eine Zeit, als die Karriere der Beatles begann, das erste Autokino stattfand, der Ford Taunus vom Band rollte und der Liter Benzin noch für 57 Pfennige zu haben war. Sänger, Dirigenten und Vorstände sah Johanna Schwarz kommen und gehen. Doch sie blieb dem Kirchenchor als wertvolles Mitglied der Sangesgemeinschaft stets treu. Im Sopran und Tenor habe sie ihre Stimme erklingen lassen zum Lob Gottes, zum Trost von Angehörigen und zur Freude der Kirchenbesucher. In ihrer praktischen Art habe sie bei Veranstaltungen zugepackt, mit humorvollen Sprüchen sowie lustigen Sketchen bei kirchlichen Anlässen zur Unterhaltung beigetragen und sich zeitweise als Getränkewart engagiert. Für ihre stimmliche und persönliche Unterstützung sprach Kaufmann im Namen der Kirchengemeinde höchste Wertschätzung und Dankbarkeit aus und überreichte Blumen sowie eine Ehrenurkunde, unterzeichnet von Kirchenmusikdirektor Christian Finke, dem Präsidenten vom Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland (CEK).

Wunschlieder für die Jubilarin

Da die erforderlichen Abstände und strengen Corona-Auflagen keinen Auftritt der vollständigen Formation zuließen, umrahmte eine kleine Abordnung des Kirchenchors unter der Leitung von Angelika Stierle den feierlichen Gottesdienst und erfreute Johanna Schwarz als Sextett mit ihren Wunschliedern. An der Orgel sorgte Schwiegertochter Karin Schwarz für beschwingte, musikalische Akzente. Beim Ständerling im Freien schlossen sich die Kirchenbesucher den Gratulationen an und wünschten noch viele weitere schöne Sängerjahre.