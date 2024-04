1 Prominenter Leerstand in der Lahrer Fußgängerzone: Was wird aus dem ehemaligen Schuhhaus Kindle? Foto: Bender

Gut vier Monate sind vergangen, seit OB Markus Ibert verkündete, sich das ehemalige Schuhhaus Kindle sichern zu wollen. Der Eigentümer würde gerne an die Stadt verkaufen – auf sie warten wird er aber nicht.









Es war ein Rumms zum Jahresende: Kurz vor Weihnachten erklärte Lahrs Rathauschef, handeln zu wollen, um eine weitere ungewünschte Nutzung an prominenter Stelle in der Innenstadt zu verhindern. „Bevor das ehemalige Schuhhaus Seidel anderweitig veräußert wird, sollte die Stadt es kaufen“, sagte Markus Ibert vor dem Gemeinderat. Indes – so groß die Überraschung damals war, so wenig ist seitdem passiert. „Es läuft so vor sich hin“, konstatiert Eigentümer Torsten Kindle im Gespräch mit der LZ.