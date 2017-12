Egenhausen Waldgruppe bezieht Blockhütte

Egenhausen. Standort der Gruppe ist seit April 2015 die Wanderhütte des Evangelischen Freizeitheims. Der abgeschlossene Vertrag ist inzwischen ausgelaufen. Damit steht eine Verlängerung im Raum. Die Mietkosten betragen monatlich 600 Euro. Das Freizeitheim will in Zukunft mehr Geld haben. Bürgermeister Holder sprach sich in der jüngsten Sitzung unter diesen Umständen für die Anschaffung eines Bauwagens aus. Im Haushalt 2017 habe man dafür schon 15 000 Euro bereitgestellt.

Dass der Waldkindergarten mit insgesamt 20 Plätzen begehrt ist, lässt sich an den Zahlen ablesen. Zurzeit wird er von 18 Mädchen und Jungen besucht. Tendenz steigend.

Drei Standorte unweit vom Sportheim wurden bereits ins Auge gefasst. Eine Versorgung mit Wasser, Abwasser und Strom ist nach Auskunft von Hauptamtsleiterin Sarah-Jane Stöhr in allen Fällen gewährleistet. Außerdem könnten Eltern den bestehenden Wanderparkplatz zum Hinbringen und Abholen ihrer Kinder anfahren. Eine alternativ diskutierte Unterbringung in der "Villa Kunterbunt" sei nicht möglich, weil in der Kinderkrippe kein weiterer Gruppenraum zur Verfügung stünde.