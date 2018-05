Egenhausen Nächstes Schuljahr eine Klasse mehr

Die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat (Vorsitzender ist Michael Frasch, sein Stellvertreter Peter Neumann) bezeichnete Seifert in seinem Bericht als "ausgezeichnet" – auch bei der anstehenden Neubesetzung der Schulleitung. Zum Schluss gab der Rektor noch bekannt, dass alle Lehrkräfte weiter an der Grundschule Egenhausen unterrichten und Manuela Wurster nach ihrer Elternzeit ab dem 25. Juni 2018 wieder mit wöchentlich zehn Stunden. Für Seifert war es sein letzter Bericht. Bekanntlich geht der beliebte und geschätzte Rektor mit Beginn der Sommerferien in Pension.

Im Kindergarten Spatzennest werden 73 Mädchen und Jungen in vier Gruppen betreut. "Bis zum Sommer nehmen wir noch weitere sieben Kinder in unsere Gruppen auf", erklärte Leiterin Bettina Wenz. Die Kinderkrippe Wunderkinder besteht aus einer Ganztagesgruppe mit zehn Plätzen und einer betreuten Spielgruppe mit ebenfalls zehn Plätzen "Wir sind ausgebucht",, sagte Leiterin Sandra Wurster. Anmeldungen seien erst ab Sommer 2019 möglich. Damaris Klaiss ist gelernte Hauswirtschafterin und dreifache Mutter. Sie steht jungen Familien seit 2010 mit Rat und Tat bei allen Fragen rund um das Neugeborene zur Seite und informiert über Angebote in der Gemeinde Egenhausen.