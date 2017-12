Egenhausen Egenhausen hat einen neuen Schlepper

Egenhausen. Für ganzjährig anfallende Aufgaben in allen Arbeitsbereichen des Bauhofes Egenhausen, von Grünpflege zwischen Frühjahr und Herbst bis hin zum Winterdienst, hat die Gemeinde ein neues Fahrzeug angeschafft. Das wurde jetzt von den Bauhofmitarbeitern und Bürgermeister Sven Holder bei der Firma BayWa in Altensteig in Empfang genommen.