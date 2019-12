Egenhausen Bauherr reduziert Planung auf 13 Wohnungen

Der Gemeinderat hatte sich bereits zwei Tage vor der eigentlichen Gemeinderatssitzung mit Städteplaner Clemens Künster im Rathaus getroffen, um abzuklären, ob man sich mit den vorgenommenen Änderungen einverstanden erklären und dem Bauantrag zustimmen kann. Das Ergebnis teilte Gemeinderat Fritz Großmann im Gremium mit

In der Stellungnahme heißt es unter anderen, dass die Nachfrage nach Wohnraum in Egenhausen groß sei, weshalb ein solches Bauvorhaben grundsätzlich begrüßt werde und dass man anerkenne, dass der Bauherr mehr als die geforderten PKW-Stellplätze anbiete. Ungeachtet dessen würde man es begrüßen, die Größe und Längenausdehnung des Gebäudes und dessen Gliederung zu überdenken. Das gelte auch für die Anzahl der Wohnungen. Wörtlich heißt es in der Stellungnahme zum Schluss: "Eine Reduzierung wäre insbesondere an diesem Standort sehr wünschenswert."