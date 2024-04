Edeka in Nagold

1 Matthias Hölle (links) vom Steinefurthof und Rainer Rentschler (Inhaber Edeka Rentschler) präsentieren in Nagold den Livestream aus dem Hühnerstall. Foto: Lehre

Eine Live-Übertragung auf den TV-Bildschirm im Supermarkt? Nein, das ist keine alternative Methode um quengelnde Kinder beim Einkauf zu beruhigen. Es soll die Kunden über ein ganz bestimmtes Lebensmittel aufklären.









Der Trend zur mehr Regionalität beim Essen ist nicht mehr zu übersehen. Immer mehr Kunden achten darauf, dass das was sie essen oder was sie zum Essen und Kochen einkaufen aus der Region kommt, in der sie selbst leben. Und wenn es dabei um Eier geht, wird auch das Tierwohl und die artgerechte Haltung der Tiere immer wichtiger.