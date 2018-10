Ebhausen Zur Eröffnung startet Volker Schuler ein Wettklettern

Festliches Programm

Der Kindergarten "Sonnenstrahl" hatte unter der Leitung von Kathrin Reinhardt verbunden mit dem Erntedankfest ein festliches Programm zusammengestellt. Beginnend mit dem Stück "ob die Raben morgen Futter haben…. kümmert sie doch nicht" beteiligten sich die Kindergartenkinder am Festgottesdienst mit Pfarrerin Magdalene Schüsselin. Gestärkt vom gemeinsamen Mittagessen im Gemeindehaus waren am Nachmittag für Kinder und Eltern bei einer bunten Spielstraße im neuen Kindergartengelände Spiel und Spaß angesagt. "Wir freuen uns sehr über das neue Gartengelände am Kindergarten, den saftig grünen Rasen, Platz zum Kicken und die erweiterte Wasserspielanlage", meinte die Kindergartenleiterin Kathrin Reinhardt. Sicherlich erfreut über die gelungene Baumaßnahme in der Ortsmitte war auch Bürgermeister Volker Schuler, der mit einem Wettklettern auf dem neuen Klettergerüst den neuen Spielplatz in der Ortsmitte offiziell für den Spielbetrieb freigab. Rund 250 000 Euro hat die Gemeinde investiert, um sich nach der Fertigstellung des Pflegeheims und weiteren betreuten Seniorenwohnungen dem veränderten Bedarf im Bereich Gartenstraße/Festplatz anzupassen. Wichtig war die Herstellung von öffentlichen Parkplätzen für die Besucher des Pflegestifts und des Kindergartens. Der öffentliche Spielplatz in der Gartenstraße wurde hierzu aufgelöst, es entstanden 15 Parkplätze und die weitere Fläche wurde dem Kindergartengelände zugeschlagen, welches komplett neu gestaltet wurde.

Geräte für Senioren