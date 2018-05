Ebhausen Zum Jubiläum werden lustige Anekdoten erzählt

Ebhausen. Teilweise besuchten schon ihre Großeltern die Einrichtung: Seit 50 Jahren besteht der evangelische Kindergarten Stuhlberg. Aus diesem Anlass feiern die Kinder am Donnerstag, 10. Mai, das Jubiläum. Die "Käferle" und "Glühwürmchen" – so die Gruppennamen – stecken mitten in den Vorbereitungen. So Bemalen sie zusammen mit einer Kunstpädagogin Steine, sie studieren das Jubiläumslied ein und proben eifrig für das Musical.