Ebhausen Wandern für die gute Sache

Ebhausen-Rotfelden/Wolfschlugen. Bereits zum 20. Mal veranstaltet die "Arbeitsgemeinschaft der Wandervereine der Kreise Böblingen, Calw, Esslingen, Reutlingen und Tübingen" einen Benefizwandertag zugunsten an Mukoviszidose erkrankter Menschen. Jedes Jahr, immer am 3. Oktober, führen die dem DVV angeschlossenen Mitgliedsvereine wechselweise einen Wandertag in der Region durch, der dieses Mal in Wolfschlugen im Kreis Esslingen stattfindet. Der Wanderverein Rotfelden ist seit Jahren in dieser Arbeitsgemeinschaft aktiv und unterstützt durch Waltraud Süßer, Elke Spitzer, sowie Christl und Manfred Schöttle diesen Benefizwandertag im Rahmen der Aktion "Deutschland wandert – Deutschland hilft. Gesunde wandern für Kranke".