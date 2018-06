Ebhausen Von der Aktion beeindruckt

Um einen möglichst hohen Erlös zu erzielen, wurden im Vorfeld alle ortsansässigen Firmen und Gewerbetreibenden besucht sowie über die Kaltwasser-Grillchallenge informiert, um so Sponsoren und Spender anzuwerben. Dies wurde belohnt, da sich jeder mit einer Spende beteiligte. Am Tag des Kaltwasser-Grillens traf sich die Abteilung am Brunnenhof, und mehrere Feuerwehrkameraden standen in den eiskalten Sandsteinbrunnen in der Ortsmitte, nahmen einen Film auf, der in den sozialen Medien gestreut wurde, und nominierten in diesem weitere Feuerwehren aus der Umgebung. Im Anschluss war die ganze Gemeinde sowie befreundete Wehren zum Grillen am Brunnenhof eingeladen.

Zusammenhalt einer Dorfgemeinschaft

Die Resonanz des Kaltwasser-Grillens war so gut, dass der Erlös höher als erwartet ausfiel. Im Laufe der gesamten Aktion nahm die Feuerwehr Wenden eine Summe in Höhe von 2150 Euro ein, die für den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen gespendet wurde. Der Verein unterstützt und betreut die Kinder und ihre Angehörigen zum Beispiel mit Familienzimmern und entsprechenden Therapien.