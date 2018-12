Ebhausen Vom Schiri bis zum Lebensretter

Ebhausen. Dabei konnte er drei Bürger für langjährigen ehrenamtlichen Einsatz mit der silbernen Anerkennungsmedaille ehren. Seit 23 Jahren ist Gerhard Weiss als Schiedsrichter für den SV Rotfelden aktiv – und er hat sich in dieser gesamten Zeit zu Gunsten des Allgemeinwohls ehrenamtlich engagiert, so Volker Schuler in seiner Laudatio. Auf ein vielfältiges Engagement im SV Rotfelden kann ebenso Walter Haselmaier zurückblicken, der seit 1987 in verschiedenen Positionen aktiv war. So war er Beisitzer, Betreuer im Kinderturnen, Abteilungsleiter in den Sparten Volleyball, Breitensport sowie Lauf- und Walkingtreff.

Für sein über 40-jähriges musikalisches Engagement in der Evangelischen Kirchengemeinde Ebhausen wurde daneben Rainer Feuerbacher ausgezeichnet. So begleitet der frühere Gemeinderat die Gottesdienste, spielt im Posaunenchor mit und ist außerdem Pianist des Ebhauser Gospelchors.

Auch Kammersieger ausgezeichnet