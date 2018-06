Ebhausen Mühlbachsee als Kulturdenkmal erhalten

Ziel der Bebauungspläne ist der Erhalt eines Kulturdenkmals und die Brauchtumspflege. Lange bevor die Elektrizität bei den Ebhauser Gewerbetreibenden Einzug hielt, wurden Maschinen durch Wasserkraft angetrieben. In Ebhausen war damals die Firma Landmaschinen Dengler der erste Betrieb, der sich die Wasserkraft des Mühlbachs nutzbar machte. Um auch in regenarmen Zeiten über die notwendige Wasserzufuhr zu verfügen, wurde im Mühlbachtal ein Stausee angelegt. Später wurde hier durch die Wasserkraft auch Strom erzeugt. Der dabei entstandene Mühlbachsee mitten im Wald ist auch heute noch zum Großteil vorhanden und sichtbar, auch wenn die Rohrleitungen schon lange außer Betrieb sind. Zwar ist das Gewässer in den letzten Jahren teilweise etwas versandet, doch die historische Sandsteinmauer und andere Teile des Stausees sind noch gut erhalten.

Historisches Kulturgut bewahren

Ziel ist es außerdem, der Bevölkerung und der Nachwelt darzustellen, wie seinerzeit die Werkzeuge und Maschinen, die hauptsächlich in der Landwirtschaft zum Einsatz kamen, instand gehalten wurden. Damit will man auch historisches Kulturgut bewahren und diesen Bereich künftig als Sondergebiet ausweisen.