Ebhausen Missglücktes Überholen führt zu Unfall

Gegen 5.40 Uhr fuhr ein 23-jähriger Renault-Fahrer auf die K 4337 von Ebershardt in Richtung Ebhausen hinter einem weiteren Verkehrsteilnehmer. Dem 23-Jährigen folgte ein 33-jähriger Skoda-Fahrer. Offenbar schon in einer Kurve begann der 33-Jährige die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen, obwohl dies in diesem Bereich verboten ist.