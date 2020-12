Ebhausen Gerüstet für den Fall der Fälle

Ebhausen-Rotfelden. So tagte der Ebhauser Gemeinderat jüngst erstmals in der Gemeindehalle Rotfelden mit Maskenpflicht für alle Anwesenden und den gebührenden Abständen zwischen den Tischen. Doch damit nicht genug: Mit einer Änderung der Hauptsatzung schaffte das Gremium an diesem Abend auch die lokale Rechtsgrundlage für künftig mögliche Beschlussfassungen per Videokonferenz.