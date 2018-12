Ebhausen Erweiterung der Lindenrain-Schule beginnt

"Wer will fleißige Handwerker sehn’? Der muss nach Ebhausen gehn’", sangen 22 Grundschüler der Klassen drei und vier. Und weiter: "Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein." Bis es so weit ist, dürfte es aber noch eine ganze Weile dauern. Zumindest begingen die Bauverantwortlichen nun gemeinsam den Spatenstich. Damit haben der Umbau und die Erweiterung der Lindenrain-Schule offiziell begonnen.

Zu diesem Anlass war auch Landrat Helmut Riegger angereist: "Ich habe großen Respekt vor dem, was hier entsteht." Seit bald sechs Jahren begleite er das Konzept. "Es ist nicht alltäglich, dass man im Landkreis so viel Geld für eine Schule ausgibt", unterstrich der Landrat. Gut 6,2 Millionen Euro dürften es am Ende sein, verriet Ebhausens Bürgermeister Volker Schuler.

Doch er betonte gleichzeitig: "Wir hoffen, dass die Kosten im Rahmen bleiben – das ist zuweilen schwierig kalkulierbar." Für das Vorhaben hat Schuler dem Land Baden-Württemberg 3,5 Millionen Euro Zuschuss abgeknöpft. Den Rest stemmen die Gemeinden Ebhausen und Rohrdorf aus eigenen Mitteln. "Das ist das mit Abstand teuerste Projekt in der Geschichte der Gemeinde Ebhausen", betonte der Bürgermeister.