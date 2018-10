Ebhausen Die Bemühungen der Gemeinde gehen weiter

Ebhausen. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Ebhausen sukzessive bei der Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Bei der ersten Umstellung wurden in Ebhausen und Rotfelden die größten Stromfresser umgerüstet. Im vergangenen Jahr wurde der Ortsteil Ebershardt komplett mit LED-Leuchten bestückt und in diesem Jahr wurden über 120 Straßenleuchten ausgetauscht, um die sieben Schaltkreise (ohne die ehemalige B 28) in Ebhausen komplett auszutauschen.