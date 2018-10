Ebhausen. Aufgrund eines Falschfahrers landete der Wagen einer 21-jährigen Audi-Fahrerin am Donnerstag gegen 16.15 Uhr im Straßengraben. Die junge Frau war auf der K 4351 von Rotfelden in Richtung Wenden unterwegs. Kurz vor dem Sportplatz kam ihr der unbekannte Fahrer auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Ihr Auto geriet dabei in den Straßengraben und es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Ein Zeuge, der in einem weißen VW-Bus unterwegs war, half der jungen Frau, ihr Auto aus dem Straßengraben zu bergen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem hilfsbereiten Zeugen, um Hinweise auf den Unfallverursacher zu erhalten. Dieser oder auch weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07452/9 30 50 zu melden.