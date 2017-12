Ebhausen Adventliche Stimmung in Ebhausen

Ebhausen. Zum vierten Mal hatte der Musikverein Ebhausen für vergangenen Samstag weihnachtliche Lieder vorbereitet, Glühwein und Punsch gekocht, Waffeln gebacken und Rote Würste gebraten, um auf dem Marktplatz für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen. Lichterketten und kleine Feuerstellen tauchten den Platz in heimeliges Licht und wärmten kalte Hände bei den tiefen Temperaturen, ringsum erinnerte der Schnee an die besinnliche Jahreszeit.

Ein kleines Ensemble des Musikvereins spielte die bekanntesten Hits der Weihnachtszeit und wärmte damit die Herzen. Die Minusgrade spielten bei dieser Atmosphäre kaum eine Rolle, die Stehtische luden dennoch zum Verweilen ein. So sammelten sich immer mehr Menschen im Licht des großen Weihnachtsbaums und genossen die Stimmung in Vorfreude auf den zweiten Advent.

Das Highlight für die jüngeren Besucher war der Auftritt des Nikolaus, der gleich noch das Christkind mitgebracht hatte. Für alle Jungen und Mädchen hatte das Gespann einen prall gefüllten Sack Geschenke dabei. Die Kleinen konnten es kaum erwarten, darin nach einer kleinen Überraschung zu suchen. Mit strahlenden Gesichtern rannten sie auf Nikolaus und Christkind zu, griffen mutig in den Sack und drehten sich mit ihrem Geschenk in Händen und einem breiten, fröhlichen Lächeln zu ihren Eltern um, stolz präsentierend, was sie bekommen hatten.