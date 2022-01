1 Ziel ist, dass das E-Auto der Nutzer dann lädt, wenn es sowieso steht, beispielsweise während einer Erledigung in der Stadt. Foto: Otto

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Auf den ersten Blick sieht es in Rottweil für Fahrer von E-Autos gar nicht so schlecht aus, was das Angebot an öffentlichen Lade-Stationen betrifft. Doch wie meist: Manches Problem tritt erst zutage, wenn man genauer hinschaut.















Link kopiert

Rottweil - Als Anbieter am stärksten vertreten ist dabei die ENBW – mit fünf Schnellladestandorten in der Stadt beziehungsweise im Landkreis Rottweil, wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigt. "Daneben gibt es 16 Ladestandorte, an denen Fahrer AC-Laden können, also mit deutlich langsamerer Geschwindigkeit als sie das an unseren Schnellladestandorten tun können", ergänzt Henrike Reichert, als Pressesprecherin bei der ENBW für E-Mobilität zuständig.