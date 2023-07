1 Markus Kollmer, Inhaber von Kollmer Bikes, führt ein E-Mountain-Bike vor. Foto: Kapitel-Stietzel

Während der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach E-Bikes so stark, dass es bundesweit zu Lieferengpässen kam. Doch nachdem mit Bikebox in Neufra ein führendender Fahrradhändler Deutschlands Mitte Juni Insolvenz anmelden musste, steht die Frage im Raum, ob die guten Zeiten für Fahrradläden vorbei sind: Gerade in Lahr, wo es seit April sogar zwei Fahrradläden in derselben Straße gibt. Unsere Redaktion hat Radhändler gefragt, ob E-Bikes noch gefragt sind und was sie über die neue Konkurrenzsituation denken.