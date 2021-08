3 Moderner Drachenflieger der Klasse Starrflügel am Flugplatz Bösingen. Foto: Kamm

Bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Drachenfliegen in Bösingen haben die Lokalmatadoren überragend abgeschnitten. Rafael Burri aus Dunningen wurde sogar Meister.

Kreis Rottweil - Die lokalen Piloten waren stark: Rafael Burri und Tina Weikard sind Deutsche Meister im Drachenfliegen. Rafael Burri aus Dunningen gewann die Internationale Deutsche Meisterschaft im Drachenfliegen 2021 in Bösingen. Platz 2 geht an den Weltrekordhalter im Dreiecksflug über 405 Kilometer, Jochen Zeyher (Gundelfingen im Breisgau), und Platz 3 an Alfred Mayer (Oberstadion).

Rafael Burri sagt über seinen Sieg: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Rennen gewinnen kann. Nach dem ersten Tag lag ich auf Rang 7, die Konkurrenz war sehr stark. Mit dem Sieg der Gesamtwertung und dem deutschen Meistertitel ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich kann’s noch gar nicht glauben, das ist Wahnsinn."

Eine Pilotin im Wettbewerb

Den Titel der Deutschen Meisterin gewann Tina Weikard aus Chieming (Bayern). Sie war die einzige Pilotin in diesem Wettbewerb. Mit ihrem 21. Rang und 579 Punkten erreichte sie alle Vorgaben, um sich verdient Deutsche Meisterin zu nennen.

Beide Piloten sind langjährige Mitglieder des Drachenfliegervereins Bösingen und nutzen den Flugplatz in Bösingen regelmäßig für Thermikflüge in den Schwarzwald und auf die Schwäbische Alb. Aber auch weitere Piloten des Vereins haben die Flugaufgaben gemeistert und die hohe internationale Qualität der Bösinger Piloten zeigen können.

Vom 29. Juli bis 1. August 2021 trafen sich die Piloten der deutschen Drachenflugliga, der deutschen Drachennationalmannschaft und internationale Spitzenpiloten am Flugplatz des Drachenfliegervereins Bösingen zur Internationalen Deutschen Meisterschaft im Drachenfliegen/Starrflügel 2021. Es wurden die Titel des Internationalen Deutschen Meisters und des Deutschen Meisters ausgeflogen.

Drachenwettbewerbe funktionieren wie folgt: Jeden Tag werden von der Wettbewerbsleitung neue Flugaufgaben unter Berücksichtigung der Wetterlage gestellt. Im Ziel entscheidet die schnellere Zeit, die Flugstrecke wird mit einem GPS-Navigationsgerät dokumentiert. Aufgaben bis 100 Kilometer waren in Bösingen an der Tagesordnung. n Weitere Infos unter www.dhv.de/piloteninfos/wettbewerb-sport/drachen-szene/live-berichte/starrfluegel-cup-deutsche-starrfluegelmeisterschaft-2021-boesingen/