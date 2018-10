Dunningen. Der SPD-Ortsverein Dunningen veranstaltet am Samstag, 27. Oktober, in der Festhalle in Dunningen seinen zur Tradition gewordenen Kinderflohmarkt. Von 14 bis 16 Uhr können gebrauchte, aber gut erhaltene Kinderartikel – vom Strampler bis zum Computerspiel, vom Jugendbuch bis zum Kinderwagen – zu günstigen Preisen gekauft beziehungsweise verkauft werden. Um unnötiges Gedränge beim Einlass zu vermeiden, teilt der SPD-Ortsverein die Verkaufstische vorab zu. Es sind noch einige Tische frei. Interessenten können sich per E-Mail unter der Adresse frank.maier.dunningen @t-online.de anmelden.