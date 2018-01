Am Neujahrstag um 18 Uhr wurden in Seedorf wieder die Sternsinger ausgesandt. Die 18 motivierten Kinder und Jugendlichen im Alter von neun bis 15 Jahren werden am heutigen Mittwoch, 3. Januar, durch die Seedorfer Straßen ziehen, um Spenden zu sammeln. Im Gottesdienst mit Pfarrer Oliver Dresen nannten die Sternsinger das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion: "Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit". Außerdem stellten sie die Art der Verwendung der Spenden in der Partnerdiözese Cachapoyas (Peru), das Hilfswerk Arco Iris von Pfarrer Neuenhofer in La Paz (Bolivien) und ein Hilfsprojekt in Mauretanien vor. Die Sternsinger freuen sich über großzügige Spenden für die armen Kinder in der Welt. Foto: Maria Haag