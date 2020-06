Dunningen/Schramberg Tödlicher Unfall auf Bundesstraße 462

Dunningen /Schramberg - Tödlich endete für einen 22-jährigen Autofahrer am Dienstagnachmittag ein Frontalzusammenstoß unweit der Ausfahrt Dunningen-West auf der Bundesstraße 462 zwischen Sulgen und Dunningen.



Der junge Mann wurde durch den Zusammenprall mit einem Lastwagen schwerst eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Rettungsdienst und Notarzt konnten sein Leben nicht mehr retten.

Der kroatische Staatsbürger war mit seinem Kastenwagen aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenspur geraten und prallte gegen 15 Uhr mit großer Wucht auf den Lastwagen, der in Richtung Schramberg unterwegs war. An dessen Steuer saß ein 57-jähriger Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit. Dieser erlitt einen Schock.