Dunningen Rammstein trifft Holzäpfelmädle

Mit dem altehrwürdigen Holzäpfelmarsch begrüßte die Jugendkapelle Dunningen mit ihrer Dirigentin Clara Thiesen die Gäste, die den Saal gänzlich füllten. Diverse Wörter mit ähnlichem Klang, nutzte Thorsten Schnell bei der Führung durch‘s Programm. Umrahmt wurde der Nachmittag vom Eröffnungs- und Abschlusstanz der "Holzäpfelmädle", die mit einem beeindruckenden Beinschwung minutenlang über das Podium tanzten.

Der Turn- und Sportverein begeisterte gleich mehrmals mit verschiedenen Tanzgruppen und schaffte es, Turnen und Tanzen zu einer Einheit zu verschmelzen. So flogen im Rhythmus zur stimmungserheiternden Musik Cowboys über drapierte Böcke, die drei "Aerobic-Mädle" zeigten ihr Können und die "60er-Jahre"- Gruppe ließ das Publikum mit klassischem Rock 'n' Roll in die Vergangenheit reisen.

Direkt vom Südpol, so schien es, reisten die nächsten Akteure an und gewährten Einblicke in das Leben der Pinguine. Seit einigen Jahren dabei, jedoch bislang nie mit Namen angepriesen, hüpften bunte Gummibären über die Bühne und dürfen neuerdings die Gruppe "Kunterbunt" genannt werden.