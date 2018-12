Dunningen Jubiläum wirft schon Schatten voraus

Anschließend informierte Jugendleiter Torsten Litla über die Jugendarbeit mit dem Kinder- und Jugendchor. Er verwies dabei auf einen schwächeren Kinderchor, der nicht alle geplanten Veranstaltungen wahrnehmen konnte.

Kassierer Roland Speck konnte von einem Plus in der Vereinskasse und einem guten Kassenbestand berichten. Die Kassenrevisoren bestätigten dies.

Vor den Entlastungen bedankte sich Bürgermeister Peter Schumacher bei dem Verein für seine wertvolle Arbeit, denn, so Schumacher im Bezug auf das Kinderferienprogramm, die Gemeinde könne nur den Rahmen bieten, mit Leben erfüllen müssten diesen die Vereine. Anschließend wurde der Gesamtvorstand einstimmig entlastet.

Bei den Wahlen stellte sich alle Amtsträger, mit Ausnahme des Kassenrevisors Joachim Marte, wieder zur Wahl. Alle wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Zum neuen Kassenrevisor wurde Daniel Schweikert gewählt.

Aber auch Ehrungen standen in dieser Versammlung auf der Tagesordnung. Roland Speck und Peter Weber wurden für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt. Tobias Merz erhielt für 30 Jahre aktives Singen die Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbandes. Gleich zwei Mitglieder des MGV konnten für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Martin Steinwandel und Albin Roth wurden mit der Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbands geehrt. Für 50 Jahre passive Mitgliedschaft ehrte der Verein Lothar Schmid und Karl Schneider. Weitere Ehrungen für zehn Jahre Engagement gingen an Karis Rapp und Andrea Speck, den beiden einzigen Damen in der Vereinsführung des Männergesangvereins, für deren Engagement man sehr dankbar sei. Alle Geehrten erhielten ein Präsent des Vereins.

Ein großes Dankeschön ging zum wiederholten Mal an diesem Abend an Chorleiter Franz Hutter, der sich weit über seine bezahlte Chorleitertätigkeit für den Verein engagiere. Nach dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" und einem kurzen Grußwort des Vereinsringvorsitzenden endete die Hauptversammlung in kameradschaftlicher Stimmung.