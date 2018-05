Dunningen Internet-Betrüger bleibt erfolglos

Bei einer Überprüfung entdeckte der Dunninger in der Tat eine passende Mail im "Spam-Ordner", doch ein unbekannter Zusatz in der Adresse ließ ihn auf einen gefälschten Absender schließen. Angegeben war lediglich eine Lieferadresse in Nigeria. Bis dato war auf seinem Konto auch kein Geld eingegangen.