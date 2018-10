Dunningen Im Gottesdienst der Verstorbenen gedacht

Pfarrer Reinhard Hangst stellte seine Ansprache an den bei Trauerfällen oft gedankenlosen verwendeten Zuspruch "Das Leben geht weiter" in den Fokus. Nach christlicher Auslegung sei damit vor allem der Weiterbestand des Lebens nach dem irdischen Tod in anderer Verfassung gemeint. Überraschend wurde der Gottesdienst vom kleinen Seniorenchor des Männergesangvereins unter Leitung von Theo Kreutz mitgestaltet.

Im Anschluss fand ein gemütliches Beisammensein im Eschachtreff statt, das vom bewährten Instrumentaltrio Rudi Marte, Gerhard Werner und Kurt Flaig musikalisch begleitet wurde.

In diesem Zusammenhang wurde erstmals das von der Sozialgemeinschaft zusammengestellte Liederbuch ausprobiert. Rainer Pfaller und Ernst Bantle bereicherten den kurzweiligen Nachmittag mit einigen humorvollen Gedichtvorträgen.