Dunningen - Was seit etlichen Jahren nicht mehr der Fall war, ist nun direkt zum Weihnachtsfest eingetreten: Die sonst recht friedliche Eschach ist nach den ergiebigen Regenfällen über die Ufer getreten. So ergab sich zum Heiligen Abend das seltene Bild von "Lackendorf am See" und auch in Dunningen und in Seedorf hielt die Eschach nichts mehr in ihrem Bett. Im Bereich Eschbronn verwandelten sich ebenso etliche Wiesenflächen in Seen.