Dunningen Einstieg in die Doppik gestaltet sich komplex

Gute Einnahmen bedeuten allerdings auch höhere Umlagen wie die Kreisumlage und die zu zahlenden Umlagen aus dem erhöhten Aufkommen aus Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage. Üppigere Ausgaben um fast eine Viertelmillion erwartet Eith zudem beim Personal. Und im neuen Haushaltsrecht sind, anders als früher, die Abschreibungen in Höhe von 1,4 Millionen Euro zu berücksichtigen. In diesem Punkt liegt eine der wichtigen Unterscheidungen zum alten Haushaltsrecht.

Abnutzung mitgerechnet

Wurden im alten Haushaltsrecht Einnahmen und Ausgaben, beispielsweise für Investitionen, direkt gegeneinander aufgerechnet, wird im neuen auch die "Abnutzung", also der Wertverlust der kommunalen Einrichtungen wie Straßen und Gebäude, mitgerechnet. Der Wert der Einrichtungen war vor Monaten mühselig ermittelt worden. Auf dieser Basis muss der Wertverlust Jahr für Jahr durch die Einnahmen der Gemeinde erwirtschaftet oder durch Geldvermögen (Liquidität) ausgeglichen werden.

Vom Ansatz her denkt das neue Haushaltsrecht also nicht mehr jährlich, sondern blickt auch auf die Folgejahre, wie sich Einnahmen und Liquidität zukünftig entwickeln. So verfügt die Gemeinde im kommenden Jahr über liquide Mittel in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro unter anderem aus der nach neuem Haushaltsrecht aufgelösten Rücklage. Diese Mittel werden aber in den folgenden Jahren fast aufgebraucht werden, so Eith. Dann wird es richtig spannend. Eith musste am Montag allerdings einräumen, dass sich die neuen Strukturen des Haushalts in den kommenden Jahren erst noch einspielen müssen. Immerhin hatte die Gemeindeprüfungsanstalt beim Landratsamt nichts gegen das Zahlenwerk aus der Dunninger Kämmerei einzuwenden.