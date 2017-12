Dunningen Die Lehrerin festgeschnallt und einen Teddy verarztet

Gemeinsam mit den Schulsanitätern anderer Schulen hatten die jungen Eschachschüler die Gelegenheit, ihr Wissen anzuwenden und durch viele wertvolle Tipps zu erweitern. In einem Parcours aus acht Stationen waren Situationen nachgestellt, die die jungen Ersthelfer in ihrer Schule – hoffentlich – nie antreffen werden. Trotz des ernsten Hintergrunds kamen dabei der Spaß und der Humor nicht zu kurz, wie etwa bei einem Bobbycar-Parcours, an dessen Ende ein Teddy verarztet werden musste oder bei einem Rätsel rund um die Erste Hilfe. Deutlich weniger spaßig muteten Szenarien an, in denen beispielsweise ein Mädchen versorgt werden musste, das sich an einer Getränkedose geschnitten hatte, eine "alkoholisierte" Schülerin, die auch noch Tabletten genommen hat oder eine Diabetikerin unterzuckert bewusstlos wurde.

Auch der Chemielehrer, der sich die Hand mit Salzsäure verätzt oder der Schüler, der sich mit einer Tischsäge einen Finger abgesägt hatte, waren nichts für schwache Nerven.

Da war dann die Fixierung der Lehrerin auf einer Trage und der Transport in den Krankenwagen noch eine der einfacheren Übungen, die dazu beitrug, dass der "super organisierte Tag" nicht nur lehrreich war, sondern "jede Menge Spaß machte".