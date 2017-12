Dunningen Das Notariat schließt seine Türen

Dunningen. In den Büroräumen im Rathaus schwingt am Freitag Wehmut mit, denn in Dunningen endet eine Ära: Das Notariat wird im Zuge der Reform zum 1. Januar 2018 aufgelöst. Die Akten, die bislang hier lagerten, reichen bis ins Jahr 1900 zurück – seit Generationen ist das Dunninger Notariat Anlaufstelle für die Bürger. Der Bezirk umfasste neben Dunningen und den Teilorten auch Villingendorf, Bösingen und Eschbronn.

Das ist nun Geschichte. Die Zuständigkeit für Nachlass- und Betreuungssachen liegt künftig beim Amtsgericht in Rottweil. Das Grundbuchamt wurde bereits im April nach Sigmaringen verlagert. "Das hat wirklich reibungslos geklappt", freut sich Notar Tobias Mauch.

Dass nun im Notariat endgültig die Lichter ausgehen, das ist schon "ein Einschnitt für den Ort", weiß Mauch, der selbst Dunninger ist. Künftig wird er als selbstständiger Notar in Rottweil tätig sein. Mit der Reform, die auf einen bereits 2008 gefassten Beschluss der damaligen Landesregierung zurückgeht, werden alle staatlichen Notariate in Baden-Württemberg aufgelöst. Das neue Standortkonzept für die künftig selbstständig agierenden Notare sieht in Dunningen keine Stelle mehr vor. Aus Oberndorfs zwei Stellen wird eine, Schramberg behält eine von vier und in Rottweil gibt es künftig noch zwei Notariatsstellen – eine davon wird Tobias Mauch ausfüllen.