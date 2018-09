Dunningen Burri und Keck bedenken die Vereine

Burri, lange Jahre Vereinsfunktionär in Dunningen, und sein Schulfreund Albert Keck wohnten beide seit Jahren nicht mehr in Dunningen, hatten sich aber zu dieser wohl einmaligen Aktion entschlossen.

Mit launigen und gewohnt humorigen Worten erinnerte Burri anhand von amüsanten Lausbubenerlebnisse an die gemeinsam erlebte Schul- und Jugendzeit. Ihm gehe es gesundheitlich zufriedenstellend, was er von seinem Freund Albert Keck, der in Frankfurt als Vorstandsvorsitzender eines großen Unternehmens erfolgreich sei, nicht berichten könne. Daher handle er an diesem Vormittag auch ausdrücklich in dessen Namen.

Bedacht mit je 500 Euro wurden der Heimat- und Kulturverein, die Kolpingsfamilie sowie die DRK-Ortsgruppe, die Musikschule und der Popchor Lezz fez. Auch die alten Narren, denen sich Burri besonders eng verbunden fühlt, sowie die Ministranten und Mädchengruppe der Kirchengemeinde wurden ebenso bedacht wie der Nabu-Ortsverband und der Vereinsring Dunningen-Lackendorf. Aus Lackendorf kann sich zudem der Musikverein und aus Seedorf der Sportverein über Spenden freuen. Der St.-Martin-Kirchenchor und der Gesangverein Liederkranz, die Sozialgemeinschaft und die Trachtengruppe des Ortsbauernvereins freuten sich außerdem ebenso wie die Ortsfeuerwehr.