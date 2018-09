Dunningen Böse Überraschung wartet in Wehle-Sporthalle

Mit einer bösen Überraschung wurden die Dunninger Ratsmitglieder gleich in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause konfrontiert: Beim Ortstermin in der Wehle-Sporthalle erläuterte Ortsbaumeisterin Karola Heinz dem Gremium die Feuchtigkeitsschäden in einer Dusche in der 2010 eingeweihten Sporthalle. Da kein Versicherungsfall vorliege und die Garantiezeit abgelaufen sei, müsse die Gemeinde die Kosten tragen. Und diese belaufen sich nach ersten Schätzungen auf 50.000 Euro.

Doch was war passiert? Aus einem Wasserhahn war mehrere Tage lang unbemerkt Wasser gelaufen und hatte Teile des Erdgeschosses unter Wasser gesetzt. Das Wasser gelangte so durch die Decke auch in einen Duschraum im Untergeschoss der Sporthalle.

Nach einer wochenlangen Trocknungsaktion kam dann die ernüchternde Feststellung: Der Duschraum blieb feucht. Die Ursache konnte nicht mehr das über die Decke eingedrungene Wasser sein. Es erfolgten Probebohrungen, zudem wurde ein Abfluss in der Dusche freigelegt. Versuche mit gefärbtem Wasser, das in den freigelegten Abfluss geschüttet wurde, ergaben dann, dass sich Wassermengen zwischen Estrichboden und Abdichtungsfolie verteilten. Die fehlerhafte Abdichtungen am und um den Abfluss sind dafür als Grund ausgemacht. Und: Auch bei den Abflüssen in den weiteren Duschräumen wird dieser Ausführungsfehler vermutet. Heinz verwies auf Aussagen der hinzugezogenen Experten, die auch die Untersuchungen vorgenommen hatten.