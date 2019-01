Zimmern Bauvorhaben für drei Fußballfelder

Zimmern o.R. (kw). Eine rege Bautätigkeit herrschte in den vergangenen zwölf Monaten im Zimmerner interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet Inkom. In der letzten Sitzung des Jahres 2018 gab die Verbandsversammlung noch einmal grünes Licht für ein Bauvorhaben.

Geplant ist in der Heubergstraße der Neubau eines Bürogebäudes mit Wohnung, drei Garagen und 13 Stellplätzen. Ein bisher in Zimmern ansässiges Ingenieur– und Vermessungsbüro will sich hier im Inkom ansiedeln. Einhellig wurde das Einvernehmen erteilt. In der Sitzung zuvor hatte der Bauherr bereits eine Bauvoranfrage gestellt.

Wirtschaftsförderer Heiko Gutekunst, er ist seit sechs Monaten im Amt, zog erstmals Bilanz: 20 733 Quadratmeter Gewerbeflächen habe der Zweckverband im abgelaufenen Jahr verkauft. Das entspricht etwa der Größe von drei Fußballfeldern. Die Grundstückserlöse beliefen sich auf 1,13 Millionen Euro. Für 2019 kalkuliert der Wirtschaftsförderer mit einen Verkauf von 53 000 Quadratmetern Gewerbeflächen. Sollte dieses Ziel erreicht werden, flössen 2,929 Millionen Euro in die Verbandskasse. Mehrere Firmen würden ihre 2018 begonnenen Bauvorhaben im nächsten Jahr abschließen, berichtete Gutekunst. Dazu zählten die Betriebe VTS Kunststoffe, Asstec, Mafu, Sauter Mechanik und Rampf Dosiertechnik. Im Jahr 2019 begännen mehrere Unternehmen mit ihren Bauvorhaben.