„Dui do on de Sell“: Hat das Comedy-Duo doch noch eine Zukunft?

„Dui do on de Sell“

1 Doris Reichenauer startet als Solokünstlerin durch, nachdem Petra Binder aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres nicht mehr auf die Bühne kann. Foto: Copyright Doris Reichenauer

Zumindest auf der Bühne wird es Petra Binder und Doris Reichenauer live bis auf Weiteres nicht mehr geben, höchstens noch im TV. Doris Reichenauer lässt derweil als Solokünstlerin den beliebten Humor der beiden weiterleben.









Seit 20 Jahren stehen Petra Binder und Doris Reichenauer als Schwäbisches Comedy-Duo „Dui do on de Sell“ auf der Bühne – und das längst nicht nur in ihrer schwäbischen Heimat, sondern weit über die Grenzen von Baden-Württemberg hinweg. Doch anstatt das Jubiläum mit reichlich Schenkelklopfern zu begehen, gab es vor wenigen Tagen für Fans und Freunde der beiden eine traurige Nachricht: Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich Petra Binder bis auf Weiteres von der Bühne zurück.