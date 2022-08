Eigenwasserversorger kämpfen in St. Georgen mit Trockenheit

Die anhaltende Hitze und die enorme Trockenheit fordern ihren Tribut: Immer mehr Eigenwasserversorger im Gebiet der Aquavilla sitzen auf dem Trockenen. Geschäftsführer Michael Dold blickt sorgenvoll in die Zukunft.















St. Georgen - Seit Wochen hat es nicht mehr richtig geregnet, die Sonne brennt unnachgiebig auf die Erde herab und beschert hohe Temperaturen – und der trockene Ostwind, der in den vergangenen Tagen und Wochen noch hinzugekommen ist, tut sein Übriges. Besonders Eigenwasserversorger haben in diesen Tagen zu kämpfen: Wie lange hält die eigene Quelle noch durch? Und was passiert, wenn sie versiegt – oder bereits versiegt ist?