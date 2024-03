DTB-Pokal in Stuttgart

Andreas Toba ist zurück auf der Turnbühne – und hat noch einiges vor.

Andreas Toba war nach einer Kreuzbandverletzung im vergangenen Herbst am Boden – sportlich und psychisch. Nun ist der Turner zurück – und will einen olympischen Makel beseitigen.









Das Scheinwerferlicht, die Zuschauer, die große Halle – wie hat er das alles vermisst?! Und wie hat er das alles wieder genossen?! Vergangene Woche schon in Baku, ganz besonders dann am Freitagabend beim DTB-Pokal in Stuttgart, wo ihn die Zuschauer besonders laut begrüßt, angefeuert und gefeiert haben. Andreas Toba turnte, winkte, lachte – und sagte: „Es hat mir gefehlt, internationale Wettkämpfe zu turnen.“ Viele Monate lang.