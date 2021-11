2 Mit den vielen Geehrten freut sich Bürgermeister Davide Licht (links). Foto: Fotos: Pfister

Hauptversammlung: Viele Ehrungen beim DRK-Ortsverein Burladingen-Ringingen / Bürgermeister dankt für engagierten Einsatz















Der Ortsverein Burladingen-Ringingen des Deutschen Roten Kreuzes hat am Freitag in der Turn- und Festhalle in Ringingen seine Hauptversammlungen für die Jahre 2019 und 2020 nachgeholt. Dabei gab es zahlreiche Ehrungen.

Burladingen-Ringingen. Nach einem gemeinsamen Vesper begrüßte der Vorsitzende Peter Spallinger die Gäste, unter denen auch Bürgermeister Davide Licht, Vertreter des Kreisverbands sowie Ortschafts- und Gemeinderäte waren. Spallinger dankte allen Helferinnen und Helfern für deren Einsatz.

Sie seien in der schwierigen Corona-Zeit besonders gefordert gewesen: Ob Blutspendedienst, Helfer vor Ort oder Altkleidersammlungen – jeder bringe seinen Anteil, ein Rädchen greife ins andere.

Bürgermeister Licht bescheinigte dem DRK einen hervorragenden Job. Gerade in der Corona-Zeit habe sich gezeigt, wie professionell das DRK aufgestellt sei. Derzeit beschäftige man sich mit der Sirenenalarmierung. Außerdem sei man mit einer Burladinger Firma im Gespräch, im Bedarfsfall deren Betriebstankstelle nutzen zu dürfen.

Der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Sven Neher berichtete von der Arbeit des Kreisverbands und erinnerte unter anderem an den Aufbau der Behelfsklinik in Balingen und die flächendeckende Einrichtung von Abstrichzentren. Auch der Tag der Sicherheit in Albstadt und die überaus gelungene Anti-Terror-Übung "BW Tex" blieben nicht unerwähnt.

Die Pandemie, so Neher weiter, habe den Ablauf beim Blutspendedienst enorm beeinflusst. Verschiedene Änderungen, beispielsweise die Anmeldung sollen aber beibehalten werden.

Bereitschaftsleiter Frank Löffler verzeichnete im Berichtsjahr 2019 80 Mitglieder – Tendenz steigend. Löffler sprach von einem guten Ausbildungsstand und dankte ebenfalls allen

Helfern für ihr Engagement. Mehr als 500 Blutkonserven habe man im Jahr 2019 gehabt, rund 100 Tonnen Altkleider gesammelt und jede Menge Sanitätswachdienste und gemeinsame Übungen mit der Feuerwehr absolviert. Ab März 2020 sei dann alles anders gewesen.

Die Schriftführerin Rita Wuhrer berichtete aus den Sitzungen, in denen man sich unter anderem intensiv mit der geplanten Beschaffung eines Gerätewagens beschäftigt habe.

Dann fanden zahlreiche Ehrungen statt: Für fünf Jahre wurden Jonas Bartsch, Mathias Kohler, Martina Krieger und Peter Spallinger geehrt. Zehn Jahre sind Peter Baur, Jerome Meindorfer und Bianca Bruske dem DRK treu. 15 Jahre gehören ihm Thomas Locher, Michael Pfister und Georg Nadler an, 30 Jahre Joachim Heinzelmann, Achim Dietrich und Michael Dieter. Seit 35 Jahren gehören Rita Wuhrer und Ulrike Klaiber dem DRK an, Anton Freudemann, Hermann Arnold und Georg Faigle gar 40 Jahre. Für 50 Jahre wurden Hans Baur, Marianne Säle, Leo Schäfer und Stefan Riedinger geehrt, für 55 Jahre Josef Mößmer und Karl Unmuth und für 60 Jahre Heribert Harer.