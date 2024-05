1 Mick Keita (hier beim Torjubel gegen Singen) hat für den SC Lahr in Donaueschingen mehrfach zugeschlagen. Foto: Künstle

Der SC Lahr hat seinen Erfolgslauf auch in Donaueschingen fortgesetzt. Beim 3:1-Erfolg war Mick Keita mit einem Dreierpack der Spieler des Spiels. Der SCL nutzte damit den Patzer von Teningen aus. Nun fehlen nur noch zwei Zähler bis zum vierten Rang.









Link kopiert



Verbandsliga: DJK Donaueschingen - SC Lahr 1:3 (0:2). Nachdem er sich im November und Dezember mit sechs Toren in sechs Spielen – alleine vier Treffer gelangen gegen Singen – zum Durchstarter des SC Lahr aufschwang, wurde es wieder ruhiger um Mick Keita. In diesem Jahr gelang ihm noch gar kein Tor – bis zum Sonntagnachmittag in Donaueschingen. Keita meldete sich mit drei Treffern eindrucksvoll zurück und besiegelte damit den 3:1-Erfolg der Lahrer beim Abstiegskandidaten.