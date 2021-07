1 Auch im Zollernalbkreis wird weiter auf Corona getestet, wenngleich die Fallzahlen niedrig sind. Foto: Bein

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am Mittwoch erneut weitere Corona-Fälle gemeldet. Drei neue Infektionen wurden demnach registriert, in Albstadt, Hechingen und Weilen unter den Rinnen. Der Inzidenzwert ist damit weiter leicht angestiegen – auf 2,6 (Montag: 1,6).

Zollernalbkreis - Im Zollernalb-Klinikum waren am Mittwoch noch drei Corona-Patienten aufgenommen, die alle beatmet werden müssen. Als aktuell noch infiziert gelten neun Personen – fünf in Hechingen und je eine in Albstadt, Balingen, Grosselfingen und Weilen unter den Rinnen. Alle anderen Kommunen im Landkreis gelten derzeit als "Corona-frei".

Im Kreisimpfzentrum Meßstetten, von den mobilen Impfteams und von den niedergelassenen Ärzten im Kreis sind inzwischen 141 235 Menschen geimpft worden, davon 59 264 bereits zwei Mal.

Bisher haben sich im Zollernalbkreis 9280 Menschen seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 das Coronavirus eingefangen. 9119 einst Betroffene gelten als wieder genesen. Bisher haben 152 Menschen im Landkreis wegen Corona ihr Leben verloren.