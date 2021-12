2 Am Krankenhaus Calw ist die Corona-Lage dramatisch. Foto: Bernklau

Der Klinikverbund Südwest ruft angesichts der dramatischen Corona-Lage medizinisches und pflegerisches Fachpersonal zur Unterstützung auf.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Calw/Kreis Böblingen - Da als erstes die Beatmungskapazitäten an ihre Grenzen kommen, werden ganz besonders Pflegekräfte und Ärzte oder Ärztinnen mit Intensiverfahrung benötigt. Gesucht werden aber auch alle anderen potentiellen Unterstützer, wie Mitglieder des Rettungsdienstes, Sanitäter, Pflegekräfte oder Ärzte, die momentan außer Dienst oder in Rente sind, Studierende der Medizin, Medizinische Fachangestellte, medizinisch-technische Assistenten, pharmazeutische Fachkräfte – kurz: alle Personen, die bereits Erfahrung in der medizinischen und/oder pflegerischen Versorgung von Patienten sammeln konnten und bereit sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken tatkräftig vor Ort zu unterstützen. Auch Reinigungs- und Sicherheitskräfte für die Kliniken sind gesucht.

"Es kommt auf jede einzelne Hand an"

Die immer weiter ansteigenden Patientenzahlen, so schreibt der Klinikverbund in einer Pressemitteilung, "können nur bewältigt werden, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Dabei kommt es auf jede einzelne Hand an, die helfen kann und im gemeinsamen Kampf gegen das Virus mit anpackt".

Hotline und Online-Postfach eingerichtet

Für alle, die Hilfe und Unterstützung leisten können, hat der Klinikverbund Südwest eine Telefonhotline sowie ein E-Mail-Postfach eingerichtet. Interessierte können sich mit Namen, Kontaktmöglichkeit, fachlicher Qualifikation und dem Wunsch des Einsatzortes und -umfangs unter der Telefonnummer 07031/98-11000 (Montag bis Freitag zwischen 8 und 15 Uhr) oder per Mail an gemeinsam@klinikverbund-suedwest.de an den Klinikverbund Südwest wenden. Auch auf der Website können Hilfsangebote ganz einfach in ein Kontaktformular eingegeben werden.

Aufruf des Klinikverbunds Südwest

"Sie haben durch Ihre Ausbildung oder berufliche Qualifikation bereits Erfahrung in der medizinischen oder pflegerischen Versorgung von Patienten gesammelt? Und Sie möchten uns in diesen anspruchsvollen Zeiten Beistand leisten? Oder Sie können als Reinigungs- oder Sicherheitskraft unterstützen? Dann sind Sie genau die Verstärkung, die wir brauchen. Helfen Sie uns, die 4. Welle zu brechen. Kontaktieren Sie uns!"