1 Hat der Angeklagte seine Lebensgefährtin schwer misshandelt? Foto: Tiko – stock.adobe.com

Was dem 34-Jährigen vorgeworfen wird, hat es in sich. Doch der Mann bestreitet die Tat – auch jetzt in der Berufungsverhandlung.









Dietingen - Für den 34-jährigen Angeklagten sieht es an diesem Morgen düster aus. Die Vorwürfe wiegen schwer. Im August 2017 am späten Abend in der gemeinsamen Wohnung in Dietingen soll er seiner damaligen Lebensgefährtin ins Gesicht sowie auf Bauch und Rücken geschlagen haben. Außerdem soll er gegen ihren Körper getreten haben, wodurch diese gegen eine Kante stieß. Die Betroffene soll dabei starke Rötungen, eine Gehirnerschütterung und zeitweise Hörbeschwerden erlitten haben.