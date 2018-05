Dornstetten "Vieles, auf dem man aufbauen kann"

Nach einem kurzen Impuls und einem motivierenden Hinweis auf die Potenziale, aber auch die beeindruckende Historie Dornstettens machte sich die rund 15-köpfige Projektgruppe an die konkrete Arbeit. An einem großformatigen Stadtplan wurde in einer freien Diskussion über ein mögliches Profil und eine mögliche Angebotsausrichtung in der Kernstadt debattiert – der Bereich Dornstettens, der für den Auftakt des Themas Leerstandsmanagement als Erstes in den Fokus genommen werden soll.