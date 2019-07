Dornstetten Neues Bulli-Treffen startet am Freitag

Eine erste Ausfahrt haben die "Black Wood Bullis Nordschwarzwald" über Pfingsten nach England unternommen. Das jüngste der acht Fahrzeuge war dabei 29 Jahre alt. Dabei habe man so manche positive Resonanz erfahren, berichtet Mario Mauf, der zusammen mit Dominik Grüter schon mehrere Bulli-Treffen in Deutschland, Frankreich und Belgien besucht hat. Und gleich zum ersten VW-Bus-Treffen in Dornstetten haben sich Freunde aus Frankreich angemeldet.

Das Treffen startet am heutigen Freitag um 13 Uhr. Ab 14 Uhr wird im Festzelt bewirtet. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit zu campen. So können sich die Bulli-Freunde abends noch ausgiebig austauschen. Am Samstag gibt es auch ein Programm für die jüngsten Teilnehmer. Ab 14 Uhr können sie sich schminken lassen oder über Strohballen klettern. Am Sonntag steht ein gemeinsames Frühstück auf dem Programm. Im Laufe des Nachmittags reisen die Teilnehmer ab. Die Fahrzeuge des Vereins (Bild oben) sind die ganze Zeit vor Ort.

Die "Black Wood Bullis Nordschwarzwald" würden sich freuen, wenn noch mehr Bulli-Fans als Mitglieder zu ihnen stoßen würden. Es mache einfach Freude, mit diesen beliebten Fahrzeugen in die große Zeit der VW-Busse einzutauchen, so die Mitglieder.