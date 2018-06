Dornstetten. Ein neues Veranstaltungsformat wurde am Sonntagnachmittag von der Dornstetter Entwicklungsoffensive mit großem Erfolg eingeführt: Rund um den historischen Marktplatz trafen sich unter dem Veranstaltungsmotto "Dornstetter Treff – von Bürgern für Bürger" zahlreiche Besucher, um in unterhaltsamer und zwangloser Atmosphäre die Informationsstände der heimischen Vereine zu besuchen, sich in einer Bürgerversammlung im Rathaus über aktuelle Themen auszutauschen und einfach, um gemeinsam einige frohe Stunden zu erleben. Den Höhepunkt bildete das abschließende gemeinsame Picknick auf dem Marktplatz, zu dem die Veranstalter zwar die Grillfeuer und die Bestuhlung stellten, ansonsten aber jeder sein Geschirr und seine Verpflegung selbst mitbrachte, wobei teilen ausdrücklich gewünscht war. (Wir werden noch berichten.)